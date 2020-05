Deiulemar, ricorso alla Ue per ottenere i risarcimenti

Viaggia sull'asse Bruxelles-Svizzera-Malta il futuro dei quasi tredicimila risparmiatori della Deiulemar i cui 720 milioni investiti nei «bond» della compagnia di navigazione sono stati cancellati dal fallimento del 2 maggio 2012. Una ricorrenza, quella dell'ottavo anno dalla dichiarazione del crac, che potrebbe essere ricordata con piacere dai creditori. L'ultima novità in ordine di tempo è ritenuta anche la più importante: come comunicano alcune associazioni di obbligazionisti, nei giorni scorsi è arrivato alla Corte di giustizia europea di Bruxelles il fascicolo nel quale viene ripercorsa la storia del fallimento e nel quale sono ipotizzate possibili «disattenzioni» degli organismi preposti al controllo dei conti della società di via Tironi. Un fascicolo già consegnato al ministero delle Finanze e in particolare al sottosegretario Alessio Villarosa a seguito dell'incontro avuto lo scorso gennaio dallo stesso Villarosa e dal deputato Luigi Gallo con una delegazione del comitato «Legalità e trasparenza».

«In quella sede ricordano i risparmiatori fu ipotizzata la possibilità che il fallimento Deiulemar, contornato da possibili errori di valutazione degli organismi preposti al controllo dei conti, fosse equiparabile a quello di alcuni istituti di credito, aprendo le strade anche a noi alla partecipazione ad un fondo economico destinato ai soggetti truffati». Eventualità sulla quale ora dovrà esprimersi proprio la Corte di Bruxelles.

Non è questa l'unica vicenda legata alla compagnia di navigazione sul fronte estero. Dalla Svizzera, ad esempio, sono attesi sviluppi legati a un trust appartenente agli armatori e sul quale potrebbero esserci una decina di milioni. «Questa vicenda purtroppo è al momento congelata, in quanto l'emergenza ha rallentato i contatti tra le parti, indispensabili per sbloccare la vicenda», dicono i risparmiatori. Senza dimenticare il sequestro conservativo da quasi 400 milioni ai danni della Bank of Valletta su cui il tribunale di Torre Annunziata potrebbe esprimersi entro fine anno.

