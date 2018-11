Deiulemar, il sindaco di Torre del Greco nel comitato creditori: «Al fianco dei truffati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 28 Novembre 2018, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco Giovanni Palomba e il Comune di Torre del Greco entrano nel Comitato Creditori Deiulemar: «Al fianco dei torresi truffati e a garanzia della comunità corallina». Dopo una lunga riflessione, il primo cittadino ha deciso di diventare componente del Comitato Creditori della Deiulemar, la società armatoriale nella quale quasi 13mila cittadini hanno investito e perso oltre 720 milioni di euro. Le inchieste sul crac hanno portato a diversi processi e filoni giudiziari, ma finora agli obbligazionisti è stato restituito soltanto il 4% dei loro risparmi.«Volevo dare un segnale di sostegno attivo e solidarietà alle famiglie dei risparmiatori che costituiscono la maggior parte del passivo fallimentare - spiega il sindaco Giovanni Palomba - Con questa scelta spero di incoraggiare le molte migliaia di cittadini di Torre del Greco, gravemente danneggiati da questo autentico disastro economico locale, a non perdersi d'animo». Una scelta condivisa dall'avvocato Antonio De Notaristefano, esponente della Curatela fallimentare e che racconta la volontà del primo cittadino - che non è un obbligazionista e che non ha perso i propri risparmi - di essere al fianco dei truffati. In pratica Palomba assisterà alle udienze nei tre filoni giudiziari dell'inchiesta sul crac della compagnia di navigazione corallina, sarà accanto ai risparmiatori durante manifestazioni e proteste, aderirà a tutte le iniziative promosse dal Comitato Creditori Deiulemar. Il tutto pur non avendo subito perdite patrimoniali, senza essere insinuato nel passivo. «La mia designazione all'interno del Comitato - chiarisce il primo cittadino - ha solo ed esclusivamente funzione di garanzia per la comunità torrese: attraverso me Torre del Greco, il Municipio e i cittadini verranno interamente rappresentati nelle aule giudiziarie o nei palazzi del potere, con neutralità ed assoluta trasparenza rispetto le parti in causa».