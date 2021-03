Napoli, quarant'anni di piste svanite: il delitto di Anna Grimaldi ancora senza colpevoli

«Chi ha ucciso Anna?» si chiedeva nel suo accurato libro un giornalista coraggioso come Mino Jouakim. E 40 anni dopo, la domanda è ancora quella: chi ha ucciso Anna Parlato Grimaldi, la sera del 31 marzo 1981 nel giardino della sua villa in via Petrarca. Un omicidio rimasto senza colpevole, dopo un processo concluso nel 1988 e una successiva inchiesta, nata dalle dichiarazioni di tre pentiti di camorra finita in archiviazione.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati