Delitto Fragliasso, lo sfogo del figlio: «Ci hanno privato anche della casa»

Lunedì 24 Giugno 2019, 12:00

Dopo gli arresti delle scorse settimane il caso di Stefanina Fragliasso, la 76enne imbavagliata e uccisa in casa, continua a essere al centro delle indagini di Procura e carabinieri. Il delitto fu tanto efferato che lo choc è ancora vivo nella memoria di chi abita nel quartiere Gianturco, dove la mattina del 25 marzo scorso avvenne il massacro. È ancora sotto sequestro la casa dove la donna viveva con il marito e dove venne trovata senza vita in condizioni terribili, distesa sul letto matrimoniale con le gambe, le braccia e persino il viso avvolti con nastro da imballaggio. Molto probabilmente la donna morì per asfissia. Indagini in corso, si diceva, e quale che sia lo scenario che emergerà dalle inchiesta sull'omicidio (si sospetta un delitto a scopo di rapina) resta grande il dramma della famiglia Fragliasso.