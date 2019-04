Napoli, delitto Materazzo: il pm chiede l'ergastolo per Luca

Martedì 9 Aprile 2019, 13:07 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2019 13:13

Non ha pensato per un attimo al fatto che stava rendendo due bambini, suoi nipoti orfani per sempre. Non ha pensato per un attimo che il figlio di nove anni potesse incontrare il padre riverso nel suo sangue proprio lì, sotto casa. Nessuna attenuante per Luca Materazzo, al termine della requisitoria del pm Francesca De Renzis, titolare delle indagini assieme all’aggiunto Nunzio Fragliasso, per l’omicidio di Vittorio Materazzo, consumato in viale Maria Cristina di Savoia, il 28 novembre del 2016. Per lui il pm chiede la condanna all’ergastolo, al termine di un processo nel quale Luca Materazzo- dice il pm - si è sempre sottratto al confronto con pm, assumendo atteggiamenti obliqui e non all’insegna della lealtà processuale. Nessun segno di resipiscenza o di elaborazione per quello che ha fatto, mai ha avuto la forza o la volontà di rivolgersi a bambini e vedova per chiedere perdono per quanto fatto.Aula 115, cala il sipario, la parola alle parti civili (rappresentate dai penalisti Arturo ed Enrico Frojo per Elena Grande e i figli orfani; e da Simona Lai e Gennaro Pecoraro per le sorelle). Per questi motivi, merita la pena massima, chiedo la condanna di Luca Materazzo alla pena dell’ergastolo. Ora la parola allo difensori.