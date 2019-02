CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 22 Febbraio 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci si aspettava un'udienza ricca di testimonianze. Ma, dei tre testimoni previsti in calendario, se n'è presentato solo uno e così è passata lenta un'altra tappa del processo sull'omicidio dell'ingegnere Vittorio Materazzo, accoltellato sotto casa il 28 novembre 2016 in via Marina Cristina di Savoia a Chiaia. Un dibattimento caratterizzato anche da un singolare e frequente cambio di avvocati del collegio di difesa da parte dell'imputato, Luca Materazzo, fratello della vittima e unico sotto accusa per l'efferato delitto.