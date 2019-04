Della Valle a Napoli, «corniciello» nella bottega di Di Virgilio

Mercoledì 24 Aprile 2019, 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diego Della Valle in visita nel centro storico di Napoli si è soffermato nella bottega dell'artigiano Genny Di Virgilio a San Gregorio Armeno.«Abbiamo parlato un po' della Pasqua degli affari del turismo. Lui è molto contento che Napoli stia crescendo tanto per quanto riguarda l'imprenditoria. Ci ha detto di approfittare in maniera positiva questo gran momento della città». Per lui un omaggio di un corno portafortuna.