Denaro sporco: in un convegno i danni all'economia nell'area a Nord di Napoli

Giovedì 27 Giugno 2019, 23:51

Si terrà il 28 giugno alle ore 16,30 nella sala del consiglio comunale di Calvizzano in largo Mirabelli il convegno su “Invasività criminale sui territori comuni a Nord di Napoli, gli effetti sulla sicurezza de cittadini e sulle attività economiche” organizzato dall'associazione Antonino Caponnetto in collaborazione con la sezione di Giugliano dell'Associazione nazionale carabinieri e con l'associazione nazionale vittime usura ed estorsione. Intervengono Francesco de Notaris, Domenico Cagnazzo, Franco Malvano, Luca Rotondi. Modera Paolo Chiariello.Spiegano gli organizzatori: «Scopo del convengo è quello di richiamare l'attenzione sui fenomeno criminali dell'estorsione, riciclaggio e controllo monopolistico di attività economiche in quei territori, e spronare le vittime di episodi estorsivi a denunciare».