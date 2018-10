Denuncia choc di un’animalista: «Ho chiamato i vigli per gatto ferito, mi è stato risposto con un vaff...»

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 18:03

TORRE DEL GRECO. Denuncia choc di un’animalista: «Ho chiamato i vigili per soccorrere un gatto ferito, mi hanno risposto di andare a quel paese». Sta facendo il giro del web, con innumerevoli condivisioni, il post di denuncia di Francesca Sepe, un’animalista che si occupa di colonie feline sul territorio.Secondo quanto racconta la donna, con rabbia e risentimento per i termini volgari che le sarebbero stati rivolti, lei avrebbe chiamato i vigili per segnalare la presenza di un gatto ferito, forse finito sotto un’auto, a cui si sarebbe dovuto prestare soccorso, come prevede la normativa e la risposta dall’altro capo del telefono non sarebbe stata delle più decorose.«Tu uomo, vigile che mi hai risposto dicendo “Ma vaff tu e a jatta”, attaccandomi il telefono quando ho richiesto soccorso per un gatto incidentato della mia colonia felina, come da prassi, meriteresti la gogna.A prescindere dal caso, un vigile che si permette di rispondere in questa maniera schifosa? Questa società è malata, è marcia dall'interno e nessuno prende provvedimenti. Mi vergogno di essere cittadina di Torre del Greco. Giuro che questa notizia non si fermerà qui».