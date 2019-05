CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 14 Maggio 2019, 08:45

Camorra accattona. Poco meno di un balordo, ma con atteggiamenti e modi da guappo che gli conferiva il fatto che girasse armato di una pistola, ha letteralmente perseguitato un imprenditore di Grumo Nevano, imponendogli un pizzo da duecento euro a settimana. La via Crucis della vittima è terminata solo quando l'estorsore è stato pizzicato con le mani nel sacco dai carabinieri. Le manette sono scattate per Vito Lamanna, 30 anni, originario di Grumo Nevano ma da tempo residente a Casandrino, già noto alle forze dell'ordine, e che nel suo palmares criminale annovera anche una denuncia per tentato omicidio.MANI NEL SACCOL'uomo è stato bloccato dai carabinieri della caserma di Grumo Nevano, subito dopo aver riscosso una tangente di duecento euro, le cui banconote era state fotocopiate dai militari. Insieme a Vito Lamanna, i carabinieri hanno fermato ed identificato un 22enne di Grumo, la cui posizione è ancora al vaglio degli inquirenti e che comunque è stato denunciato in stato di libertà per concorso un estorsione. La somma è stata restituita alla vittima, mentre il malvivente, sorpreso in flagranza di reato per estorsione, su disposizione della Procura di Napoli Nord, diretta da Francesco Greco, è stato portato a Poggioreale, in attesa dell'udienza di convalida.