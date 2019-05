Choc nel Napoletano: denunciati 68 genitori perché non mandavano i figli a scuola

Giovedì 2 Maggio 2019, 13:36 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 13:54

Sessantotto genitori sono stati denunciati perché non mandavano i figli alla scuola dell'obbligo: è il bilancio di una attività di indagine volta a reprimere il fenomeno della dispersione scolastica, in particolare l'inosservanza dell'obbligo d'istruzione dei minori sul territorio di Ercolano. Qui i carabinieri della locale Tenenza hanno accertato che nel periodo scolastico compreso tra il 2017 - 2018, numerosi minori si assentavano dalle lezioni per lunghi periodi, senza che i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale fornissero plausibili risposte alle richieste di insegnanti e dirigenti scolastici.Sono state le numerose assenze in varie scuole dell'obbligo a far scattare i controlli. Di diverso tipo sono state le giustificazioni esibite dalle famiglie, spesso in difficili condizioni socio economiche nelle quali i minori vengono usati come 'risorsè e avviati a lavori saltuari o alla gestione quotidiana di mansioni di controllo su fratelli più piccoli. In altri casi i genitori si sono scusati dicendo di aver provato a insistere affinchè i figli andassero a scuola, ma invano.Altri casi hanno riguardato ragazzi più volte bocciati che hanno deciso di non frequentare più scuola per vergogna. Infine, in numero limitato, ci si è trovati di fronte a ragazzine in attesa che hanno preferito dedicarsi alla imminente maternità o, in un caso, a una bambina appena nata decidendo così di non frequentare più le lezioni. Al termine dell'attività sono risultati indagati sessantotto adulti, padri e madri di 38 minori (15 ragazzine e 23 ragazzini) di età compresa tra i 7 e i 15 anni.