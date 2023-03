Napoli, due uomini di 24 anni denunciati a Santa Lucia: avevano un coltello da 10cm

Ieri sera alcuni agenti che controllavano il territorio sono intervenuti in via Nazario Sauro all’angolo con via Palepoli per la segnalazione di una persona sulla scogliera in forte stato di agitazione.

Hanno notato l’uomo segnalato che ha agitato poi un coltello della lunghezza di circa 10 cm verso di loro per poi disfarsene gettandolo tra gli scogli.

L'uomo è stato bloccato ed ha cominciato ad inveire. Durante le fasi dell’identificazione, si è rifiutato di fornire le proprie generalità fino a quando è stato accompagnato presso gli uffici di polizia dove è stato identificato per 24enne napoletano con precedenti di polizia.

In aggiunta, è stato denunciato anche un 24enne ucraino per porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre il 24enne napoletano, anch’egli con precedenti di polizia, è stato denunciato per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.