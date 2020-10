Durante il controllo di una persona sottoposta agli arresti domiciliari in via Gabriele Rossetti, gli agenti del commissariato San Paolo hanno rinvenuto nell’abitazione e nel vano ascensore dell’edificio un bilancino di precisione elettronico, un telefonino e una busta contenente 46 grammi circa di marijuana; l’uomo, un 24enne napoletano, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA