Giovedì 26 Settembre 2019, 13:41

Sorpreso a disegnare con vernice spray la sua firma su uno spartitraffico: un writer di 28 anni è stato denunciato a Ercolano. L'episodio è avvenuto la scorsa notte in via Bosco Catene dove i carabinieri della tenenza locale, hanno notato il 28enne residente nel quartiere napoletano di Ponticelli, intento a disegnare con vernice spray il suo nome su uno spartitraffico. I militari dell'Arma gli hanno sequestrato due bombolette di vernice spray. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per imbrattamento