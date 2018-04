Napoli, stanato il ladro seriale di auto: quattro colpi in meno di un'ora

Giovedì 26 Aprile 2018, 15:01 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2018 15:01

CERCOLA - Nel mese di novembre scorso ha razziato tutto quanto si trovasse all’interno di quattro automobili, quattro furti commessi in serie nel giro di appena 60 minuti. Il ladro – infine identificato e destinatario oggi di una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari – ha commesso i colpi usando una vettura rubata a Volla qualche giorno prima.Alla fine il cerchio si è chiuso. Il ladro seriale di furti su automobili, infine - dopo accurate indagini dei carabinieri della tenenza di Cercola – è stato identificato: si tratta di Francesco De Luca, 24enne di Volla, già noto alle forze dell’ordine. Questi, è ritenuto degli inquirenti l'autore di una serie di furti su auto perpetrati nel novembre scorso nonché della ricettazione di una vettura, una Peugeot – la stessa oggetto di furto a Volla commesso nello stesso mese e adoperata dal ladro per commettere i quattro colpi. Oggi, infine, su disposizione del gip della Procura di Nola, il giovane ladro è stato destinatario dell’ordinanza di custodia ai domiciliari.Nel dettaglio le indagini svolte materialmente dai carabinieri della tenza di Cercola, su disposizione della procura, hanno potuto constatare e, dunque, contestare a De Luca i quattro furti su auto commessi il 19 novembre scorso tra il quartiere di Napoli-Ponticelli e Cercola. I primi due colpi a Ponticelli: nel mirino del malvivente due Fiat Panda alle quali dopo aver infranto il deflettore posteriore ne ha razziato quanto vi fosse all’interno: in una ne ha rubato la mensola posteriore; nella seconda Panda ha rubato cinque palloni da calcio, 1 da pallacanestro, due racchette da tennis, due paia di scarpe da donna e sei paia di scarpe da ballerina. Ma non è finita. Il ladro si è poi spostato verso l’hinterland, a Cercola. Qui ha preso di mira una Nissan Juke, parcheggiata in una traversa: forzando prima la serratura dello sportello e infrangendo il deflettore anteriore sinistro per rubare due paia di occhiali da sole e una pen drive; infine, l'ultimo furto della serata l'ha commesso su una Jeep Renegade dalla quale ha portato via due barre portapacchi.Al ladro è stato, infine, contestato anche il reato di ricettazione di una Peugeot, risultata provento di furto (denunciato a Volla il 6 novembre) con la quale De Luca era andato a compiere qualche giorno dopo (19 novembre) i furti su auto, prima di essere bloccato dai militari della locale tenenza, che trovarono a bordo tutta la refurtiva.