Miasmi dal depuratore di Cuma, scatta la protesta dei cittadini: notte in tenda

«Stasera si dorme al depuratore». Con questo slogan residenti, associazioni del territorio e movimenti politici hanno cominciato da questa sera un presidio di protesta a Licola contro i miasmi del depuratore di Cuma. La protesta è scattata in seguito alle mancate risposte di Regione Campania e Comune di Pozzuoli sulla qualità dell'aria e sullo stato dei lavori di ammodernamento delle strutture del depuratore.



Già nei mesi di ottobre e novembre scorso i residenti presidiarono per oltre venti giorni l'ingresso della struttura di Licola Borgo per sollecitare l'intervento delle istituzioni. È stata piazzata una tenda nei pressi dell'ingresso principale della struttura ed un gruppo di dimostranti svolgerà presidio ad oltranza. «È un segnale di disapprovazione - afferma Raffaele Postiglione consigliere comunale di M5s, tra i promotori della manifestazione -. Per la gestione della struttura è un segnale di vicinanza alla popolazione che soffre gli odori nauseabondi provenienti dalle vasche». © RIPRODUZIONE RISERVATA