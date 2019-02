«Quelli appena trascorsi sono stati due giorni di ordinaria follia nelle carceri campane, caratterizzati da una catena interminabile di violenze. A Poggioreale un detenuto napoletano di 43 anni è stato salvato in extremis dalla Penitenzaiaria: prima ha ingerito deterivo e poi ha tentato di impiccarsi». Lo rende noto, in un comunicato, Ciro Auricchio, segretario regionale dell'Unione dei Sindacati della Polizia Penitenziaria (Uspp). «Non solo - aggiunge - nel carcere di Ariano Irpino un detenuto, per futili motivi, ha prima aggredito un assistente della polizia penitenziaria con pugni e calci, e poi gli ha lanciato un estintore, colpendolo».



«A Carinola - ha detto ancora Auricchio - gli agenti addetti al controllo pacchi hanno individuato, in un pacco destinato a un detenuto, un watch-phone a forma. L'ultimo episodio si è verificato nell'istituto penale di Avellino dove le unità cinofile del distaccamento di Benevento e di Avellino hanno sequestrato dosi di hascisc trovate addosso ai familiari dei detenuti che si erano recati a colloquio nella casa circondariale».



Per Auricchio, «la misura è colma: siamo quotidianamente esposti ad aggressioni e minacce, lavoriamo in condizioni improponibili, con un sovraffollamento di detenuti stimato in 1500 in più rispetto alla capienza regolamentare a fronte di una carenza di organico, in Campania, pari a 600 unità. Chiediamo al ministro e ai vertici dell'amministrazione penitenziaria - il segretario dell'Uspp - misure urgenti contro questi gravi disagi, per scongiurare la deriva del sistema penitenziario».

Venerdì 8 Febbraio 2019, 09:24

