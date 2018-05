Martedì 8 Maggio 2018, 15:40 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2018 15:40

Ha solo vent’anni e uno sguardo, come si vede dalla foto postata sui social da familiari e associazioni, ancora da ragazzino. Eppure stava pagando il suo conto con la giustizia, quello che lo ha portato a scontare la sua pena - com’è giusto che sia - dietro le sbarre. Ma da questa mattina Antonio Michele Elia, un ragazzo di soli 21 anni è passato dalla sua cella al carcere di Poggioreale ad una fredda sala di rianimazione in ospedale. Il giovane detenuto è infatti in coma al Cto (prima era stato trasportato al San Paolo e poi al Cotugno), dove è stato trasportato d’urgenza dopo aver accusato forti emicranie. Dolori che si erano manifestati da una ventina di giorni, come fanno sapere i parenti e la fidanzata. Dolori lancinanti a un occhio e alla testa, motivo per cui all’interno del penitenziario il ragazzo era stato sottoposto ad una cura di antibiotici e antidolorifici (Toradol e Oki), ma non era bastato. Quei dolori si facevano sempre più pressanti, ogni giorno che passava. Tanto che Antonio aveva smesso di mangiare con la speranza che venisse sottoposto ad una tac urgente. Invece ora il 21enne lotta tra la vita e la morte, ricoverato in una stanza della terapia intensiva al Cto, con una sospetta infezione cerebrale.«Questo ragazzo - detenuto nel carcere di Poggioreale - è vittima della malasanità che da anni esiste nelle nostre carceri. Il “mostro di cemento” si conferma sempre più sinonimo di malavita, malasanità e morte», denuncia Pietro Ioia, presidente dell’associazione Ex Detenuti Organizzati Napoletani e autore del libro “La Cella Zero”, ispirato alla vicenda che vede imputati alcuni agenti di polizia penitenziaria di Poggioreale, accusati di presunte violenze ai danni dei carcerati. «In carcere di malattia si muore», tuona Ioia, che giovedì 10 maggio sarà tra i promotori del sit-in all’esterno del Tribunale, dove si terrà l’udienza per il processo ai secondini accusati di essere stati aguzzini della cosiddetta cella zero.