Luigi Di Maio è arrivato ad Aversa, al Tribunale di Napoli Nord, dove ha testimoniato al processo per diffamazione intentato dal co-fondatore del movimento Gianroberto Casaleggio contro l'ex esponente Cinque Stelle e attivista della Terra dei Fuochi Angelo Ferrillo. Di Maio è entrato da un'uscita secondaria per evitare i giornalisti assiepati fuori all'ingresso del Tribunale.



Terminata la deposizione, Di Maio ha lasciato il tribunale di Napoli Nord dalla stessa uscita secondaria attraverso la quale aveva dribblato fotografi e giornalisti al suo arrivo. Il giudizio riprenderà il prossimo 24 settembre: in aula l'imputato Angelo Ferrillo.

Lunedì 18 Giugno 2018, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2018 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA