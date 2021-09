Luigi Di Maio a Napoli con Manfredi: «C'è bisogno di persone che risolvono i problemi»

«Abbiamo bisogno di persone che la mattina quando si svegliano aiutano a risolvere problemi e non a crearli» ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a Napoli ad una manifestazione a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra e del M5S, Gaetano Manfredi. «Noi abbiamo persone competenti che conoscono le leggi dello Stato e che conoscono i problemi di questa grande città » ha proseguito e «con Gaetano potremo farcela. E vedo un grande calore intorno a lui e un grande riconoscimento del lavoro svolto da ministro e da rettore dell'Università. Averlo come sindaco di Napoli non significa solo lavorare per risanare i conti del Comune ma ridare a Napoli il protagonismo che merita».

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Elezioni a Napoli, Manfredi si smarca sul patto tra partiti:... LA VISITA DEL PRESIDENTE Whirpool Napoli, gli operai scrivono a Mattarella a Pozzuoli:... IL CASO «Luigi Cesaro agli arresti domiciliari», tra giunta e...