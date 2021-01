Covid, Di Monda: «Ricorso al Tar per ottenere dati certi dal ministero della salute»

Lo studio legale Raffaele Di Monda e Partners, che porta avanti da mesi una battaglia per una giusta e corretta informazione sul Covid e le sue diramazioni, dopo aver avuto risposta negativa dal Ministero della Salute riguardo la richiesta di accesso agli atti per quanto concerne i deceduti e i ricoverati in terapia intensiva (suddivisi per età e per patologie pregresse), ha presentato in questi giorni il ricorso al Tar.

“Oggi abbiamo depositato ricorso al Tar perché il Ministero della Salute faccia chiarezza sui dati – dichiara l’avv. Di Monda – La verità e la trasparenza devono contribuire al diradarsi di ogni incertezza e la conoscenza dovrà servire per fidarsi ed affidarsi alle Istituzioni senza paura”.

