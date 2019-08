Diago, denutrito e con una zampa deforme: salvato dai volontari ad Agnano

Giovedì 8 Agosto 2019, 09:29

Erano circa le 22.40 quando due ragazzi lo hanno notato dolorante, che si rannicchiava impaurito sul ciglio del marciapiede mentre le auto sfrecciavano a grande velocità. Per fortuna il loro intervento è stato provvidenziale e un cagnolino meticcio si è salvato. Tutto è accaduto nella tarda serata di ieri, quando un cane di taglia media - stando alle prime ipotesi dei medici veterinari, pare un incrocio di corso e pitbull - è stato notato da una coppia di passanti in via De Ruggiero ad Agnano: denutrito e con una zampa deforme il cane, di nome Diago, è stato avvicinato mentre a fatica tentava di portarsi lungo la strada.Probabilmente per schivare i veicoli in corsa. Subito i due ragazzi hanno allertato i volontari dell’Associazione nazionale Animali natura ambiente fondali marini cittadini e il presidio Asl Napoli 1 del Frullone, che se ne sono presi cura e sono risaliti al proprietario grazie al microchip. «In questi giorni particolarmente a rischio stiamo proseguendo la nostra opera di soccorso ai tanti cani abbandonati o scappati di casa o in difficoltà per altri motivi (come uno rimasto intrappolato tra le sterpaglie la scorsa settimana) - spiega Vincenzo Desidery, presidente dell’Anpanafmc - in stretta collaborazione con i veterinari dell’Asl che, in seguito alle segnalazioni, si prendono cura di queste povere bestiole. Ecco perché - aggiunge - è fondamentale che i cittadini ci continuino a segnalare casi di abbandono, randagismo o disagi di ogni genere che riguardano i nostri amici animali».