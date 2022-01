Niente dichiarazioni Irpef per 450mila euro: sequestro ad imprenditore di Torre del Greco

Omesse dichiarazioni che avrebbero comportato un danno all'erario pari a quasi 450mila euro: sequestro preventivo ai danni di un imprenditore di Torre del Greco, rappresentante legale di una società operante nel settore del commercio all'ingrosso di abbigliamento. È quello eseguito dal gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, emesso dal gip del tribunale torrese su richiesta della Procura oplontina nei confronti dell'amministratore della G.T.S. Group Srl con sede a Scafati, indagato per omessa dichiarazione.

In base alla ricostruzione effettuata nel corso delle indagini, l'uomo destinatario del provvedimento avrebbe omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali relative agli anni di imposta 2015 e 2016 in presenza di Irpef dovuta per 447.109 euro (superando così la soglia di rilevanza penale fissata dalla legge in cinquantamila euro).

Alla luce delle risultanze emerse, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha richiesto e ottenuto il provvedimento cautelare reale per l'intero importo indebitamente sottratto. In fase di esecuzione, sono state sequestrate quote societarie e due autovetture per un valore complessivo di 25.000 euro.