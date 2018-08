17enne rapina coetaneo per giocare scommessa: arrestato

Sabato 25 Agosto 2018, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2018 17:18

Gli agenti del commissariato di polizia di Torre del Greco hanno arrestato, per il reato di rapina aggravata, F.N.,17enne del luogo, in concorso con altra persona al momento non identificata. I poliziotti, poco dopo le 20 di ieri, su segnalazione della centrale operativa si sono recati in un centro scommesse in via Circumvallazione dove la vittima di una rapina aveva notato i suoi aggressori. Gli agenti prontamente intervenuti hanno bloccato il rapinatore mentre il complice riusciva a far perdere le sue tracce.I poliziotti hanno accertato che il 17enne, nel tardo pomeriggio di ieri, unitamente ad un complice a bordo di uno scooter, aveva avvicinato un coetaneo che percorreva a piedi via Circumvallazione. I due intimavano alla vittima di consegnargli i soldi; la vittima impaurita gli dava quanto in suo possesso, cinque euro. I due si allontanavano. La vittima allertava il padre e unitamente allo stesso mentre tornavano a casa, notava davanti a un centro scommesse lo scooter, un Piaggio liberty, usato dai due rapinatori. All’interno del locale sono stati individuati i due rapinatori mentre effettuavano delle giocate al bancone. I due, vistisi scoperti, hanno tentato la fuga, ma uno dei due, precisamente il conducente del ciclomotore, è stato bloccato e arrestato, mentre lo scooter utilizzato per commettere il reato è stato sottoposto a sequestro. Il rapinatore è stato condotto al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei.