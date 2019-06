Mercoledì 26 Giugno 2019, 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tremila euro in contanti e diciotto dosi di cocaina in auto. I carabinieri della sezione operativa del nucleo radiomobile di Marano, hanno arrestato - nella zona periferica di San Rocco, nei pressi del bocciodromo, B. C., 33enne di Quarto, incensurato. L'uomo era alla guida della propria autovettura, una Volkswagen Polo, quando è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di più di tremila euro in contanti. In un vano ricavato nell’abitacolo dell’auto è stato ritrovato un involucro in cellophane contenente 18 dosi di cocaina. In un altro, invece, un involucro in cellophane contenente unico pezzo di cocaina di grammi 25,81. Arrestato, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.