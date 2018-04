«Dieci anni di Pianoterra»: storie di madri e bambini raccolte in un volume

Venerdì 13 Aprile 2018, 22:03 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2018 22:13

Più di seimila tra bambini e adulti coinvolti nei servizi di sostegno, 571 prese in carico solo a Napoli, oltre 18 progetti all’attivo: sono i numeri con cui l’associazione Piano Terra ha spento le sue 10 candeline per l’attività, iniziata nel 2018, di ascolto a famiglie vulnerabili, con un’attenzione particolare alle donne in gravidanza.Dietro questi cifre ci sono le storie di donne provenienti da quartieri a rischio di Napoli e Roma, ma anche da Paesi come la Nigeria, i Marocco, lo Sri Lanka e moltoi atri altri. Le loro testimonianze, insieme a quelle dei bambini del Punto Luce del Rione Sanità e delle operatrici, sono state raccolte in un volume dal titolo “Dieci anni di Pianoterra”, presentato oggi pomeriggio al Museo Archeologico Nazionale di Napoli da Roberta Gaeta, assessore alle politiche sociali del Comune, Paolo Siani, pediatra, parlamentare e autore della prefazione del testo, Stefano Palumbo, direttore della Nando and Elsa Peretti Foundation, Giuseppe Cirillo, pediatra e collaboratore di Pianoterra, e Raffaella Milano, direttrice dei programmi Italia- Europa per Save The Children.E’ stata quest'ultima a sottolineare per l'occasione che la «Campania in generale, non solo la città di Napoli, è un delle regioni in cui ci sono meno servizi per la prima infanzia. Neanche due bambini su cento hanno la possibilità di accedere a un asilo nido e sappiamo come sia fondamentale nei primi 1000 giorni di vita sia fondamentale, anche se si vive in una famiglia in difficoltà, per evitare problemi di dispersione scolastica. La Campania è inoltre una delle regioni dove la dispersione scolastica è ancora più forte, in particolare a Napolii, ed è paradossale che qui il numero delle scuole a tempo pieno sia uno dei più bassi in Italia».La lotta alla povertà educativa trova un esempio nel Rione Sanità, uno dei quartieri dove si concentrano le attività di Pianoterra, con un «Punto Luce»: un centro socio- educativo per bambini e adolescenti dai 6 ai 16 anni e per i loro genitori. Promosso proprio da Save The Children, il progetto offre a titolo gratuito diverse attività pedagogiche per garantire anche ai minori delle famiglie più vulnerabili un’oppportunità d crescita e di sviluppo.