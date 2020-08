Dieci anni di violenze mai denunciate per paura: il marito orco arrestato a Varcaturo

Dieci anni di violenze mai denunciate per paura che i maltrattamenti potessero addirittura aumentare. Ieri, però, in località Varcaturo la lunga storia di una donna vittima di vessazioni è finita con l'arresto del marito, un 51enne di origini bulgare già noto alle forze dell'ordine. Sono stati i carabinieri della stazione di Varcaturo, allertati da una chiamata al 112, ad intervenire nell'abitazione dei due sorprendendo l'uomo in evidente stato di ebbrezza. Con lui la moglie, col volto tumefatto e in lacrime. Nonostante la presenza dei carabinieri, il 51enne ha continuato a minacciare la donna che ha raccontato di essere vittima di vessazioni da oltre 10 anni e di non aver mai denunciato perché preoccupata che il marito potesse diventare ancora più violento. Qualche giorno prima - ha continuato la donna - sarebbe stata colpita da un pugno in faccia che le avrebbe causato la frattura del setto nasale. L'uomo è stato trasferito al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA