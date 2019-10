Lunedì 21 Ottobre 2019, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2019 16:27

Superato il record mondiale del maggior numero di pizze sfornate in 14 ore. È accaduto a Torre Annunziata, dove al Molo Crocelle, nell’ambito dei festeggiamenti in onore alla Madonna della Neve, oltre 40 pizzaioli del “Gruppo La Piccola Napoli” (presidente Paco Linus, vicepresidente Enzo Fiore, nella foto di Alessandro Puca con AnnaCapasso e Lorenzo Veltri) sono entrati nel libro dei “Guiness World Records” sfornando 10.893 pizze, certificate dal responsabile del “Guinnes World Records” Lorenzo Veltri: il precedente primato apparteneva alla Svizzera con 10.127 pizze. Per la realizzazione sono stati impiegati 30 quintali di farina, 600 quintali di fiordilatte, 100 cartoni di pomodoro e 6 forni. Buona parte delle pizze prodotte sono andate in beneficenza alle varie associazioni e ai passanti fino a Pompei. Madrina della manifestazione è stata la cantante e attrice Anna Capasso che ha allietato la platea proponendo i brani “Primavera”, “I te vurria vasà”, “I’m outta love” e il suo ultimo singolo “Come pioggia”ricevendo gli applausi del pubblico. Nel corso dell'evento sul palcoscenico si è esibito anche l’apprezzato duo di pianobar Rosario e Daniela Dennis.