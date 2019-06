CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 6 Giugno 2019, 09:41 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2019 10:07

Memoria storica addio, Diego Guida non nasconde amarezza. Lui, classe 1962, amministratore di Guida Editori, presidente del gruppo piccoli editori dell'Aie e discendente della storica famiglia di librai napoletani, fatica più degli altri a capacitarsi del crollo dell'ex «Saletta Rossa», il tempio della letteratura in malora da 6 anni dopo il fallimento dell'attività. Un mese fa, durante le riprese dell'«Amica Geniale», i locali al piano terra furono usati come appoggio per gli operai del set. E domenica, dal balcone della stanza dove un tempo Kerouac, Pasolini, Eco e Moravia parlavano di letteratura, si sono staccati dei massi pesantissimi: «Il Comune mi ha contattato dopo il crollo per sapere a chi rivolgersi sospira Sta crollando un pezzo della storia di Napoli e della mia famiglia. Basterebbe un po' di lucidità in più per provare a risolvere la situazione. Mi rivolgo sia al Comune che ai curatori: è arrivato il momento di affrontare concretamente le cose: sono passati ben sei anni dal fallimento».«Non possiamo permettere, e lo dico senza interessi personali nei locali, che un tempio della cultura così importante per tutto il Paese cada in pezzi in questo modo. Sono molto, molto amareggiato: in quei luoghi ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, e ho imparato dai grandi della cultura tutto quello che so della mia attuale professione di editore».