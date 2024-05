Dietro i vantaggi, ci sono i pericoli. È la denuncia emersa dall’incontro pubblico che si è tenuto nella sala Filangieri, all’Archivio di Stato di Napoli. Il simposio, dal titolo “La scienza dell’alimentazione tra improvvisati e impostori”, è stato promosso dal dottore Maurizio Marassi, direttore del Centro di medicina dello sport Sms, che ogni anno fa dedica un momento di riflessione, informazione e sensibilizzazione alla nutrizione e all’integrazione sportiva.

«Intendiamo mettere a fuoco il ruolo fondamentale della medicina dello sport come strumento di prevenzione e cura per atleti e cittadini. Questo incontro è stato anche l'occasione per ribadire l'importanza della prescrizione di terapie alimentari ed integrative da parte dei medici, che devono contrastare l'operato illegale di sedicenti consulenti nutrizionali», ha spiegato Marassi che, evidenziando i danni che possono derivare da una dieta sbagliata, ha sottolineato che «il cibo deve essere inteso come una vera e propria medicina e una corretta alimentazione per lo sport è decisiva nella prevenzione delle malattie croniche».

«La nostra attività si svolge con le ispezioni che il personale specializzato effettua presso palestre e strutture dove si pratica sport al livello agonistico. In alcune circostanze sono state accertate violazioni di legge da parte di persone non in possesso dei necessari titoli che prescrivevano diete, farmaci e prodotti provenienti dall’estero e non riconosciuti dal Ministero della Salute ad atleti, esponendoli a rischi per la salute», riferisce Il tenente colonnello Alessandro Cisternino, comandante del Nucleo Antisofisticazioni dei Carabinieri di Napoli.

Emanuela Ferrante, assessore allo Sport del Comune di Napoli, punta l’accento sulla stretta relazione tra sport e benessere: «Il confronto sullo sport e sulla nutrizione è sempre prezioso. Non a caso, da questa tavola rotonda sono emersi suggerimenti utili a smontare falsi miti e a segnalare alcune criticità. È necessario tutelare gli sportivi e i tanti ragazzi che sui social si imbattono in falsi medici, persone incompetenti e indicazioni alimentari errate, rischiando anche di acquistare prodotti che danneggerebbero la loro salute. Ciascuno di noi deve affidarsi ai professionisti del settore come il dottor Marassi, che ha realizzato questa iniziativa», osserva.

Giovanni Siniscalchi, avvocato penalista e presidente dell’Osservatorio Ambiente del Ministero dell’Ambiente affronta la questione dal punto di vista giuridico. «La terapia alimentare - fa notare - incide sulla qualità e sulla longevità della vita delle persone. Tenuto conto della delicatezza della materia, il nostro ordinamento dispone che solo alcune figure professionali possano trattare un tema così importante e delicato e stabilisce precise sanzioni per quanti non sono titolari di questo tipo di legittimità. Su questo occorre che l’attenzione sia sempre molto alta».

Enzo Marra, esperto di problematiche fiscali e tributarie della Scuola dello Sport del Coni, avverte: «Bisogna mettere da parte la pessima abitudine di liquidare in pochi minuti le visite medico-sportive, troppe volte interpretate come pure formalità», mentre Sergio Colella, consigliere delegato per lo Sport e i Giovani della Città metropolitana di Napoli, sottolinea: «È importante portare all’attenzione pubblica queste tematiche».

Tra i tanti protagonisti del mondo dello sport che hanno partecipato all’incontro Arturo Di Mezza, Vincenzo Montefusco, Nicola Mora, Manfredo Fucile, Paolo Specchia.

L'evento, rivolto a federazioni sportive, dirigenti, operatori, atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, famiglie ed appassionati, è stato introdotto da un'esibizione al piano del musicista Paolo Liguori, ed ha promosso una raccolta fondi in favore della fondazione “A’ voce d’è creature Onlus” di don Luigi Merola.