Lunedì 8 Gennaio 2018, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2018 09:34

Solo 900 verbali in un anno ai «bastardi della differenziata». Tre al giorno se si considerano i festivi. I verbali sono stati effettuati nel corso del 2017 dai 45 istruttori ambientali di Asìa. Si tratta di lavoratori della partecipata comunale che si occupa della gestione del ciclo dei rifiuti che, oltre alle normali mansioni da svolgere, in base al contratto, dispongono della facoltà di effettuare contravvenzioni per gravi inadempienze a chi non rispetta le regole della raccolta differenziata. Ai verbali degli istruttori di Asìa si aggiungono quelli della polizia municipale e della polizia ambientale. Bilancio piuttosto magro, se si considera il flop della raccolta differenziata in numerose zone della città. Non tutti i napoletani, infatti, sono riusciti ad abituarsi alle campane in strada, al netto delle zone dove è attivo il porta a porta. Parte da questa premessa la campagna, che fa subito discutere, lanciata da Asìa, contro i «bastardi della differenziata».Una sezione ai «bastardi» è stata dedicata sul sito istituzionale di Asìa e ripresa da un post Facebook sulla pagina della partecipata. «In questi ultimi giorni - si legge sul sito - stiamo riscontrando, su ampie zone della città, l'intensificarsi di comportamenti scorretti di raccolta differenziata. Nelle campane bianche adibite alla raccolta della carta riscontriamo, quotidianamente, la presenza di altre frazioni che impediscono per diniego il conferimento agli impianti di smaltimento. Ciò comporta danni ingenti, economici e d'immagine, all'intera città. A nostro avviso, assumendoci la piena responsabilità di ciò che scriviamo, definire incivili i cittadini che praticano maleducatamente tali conferimenti è davvero riduttivo». La terminologia utilizzata dall'amministratore di Asìa Francesco Iacotucci è stata considerata da qualcuno «eccessivamente forte». Basta scorrere la home page di pagine Facebook come «Cittadinanza attiva», ma non solo: per la consigliera comunale e deputata del Pd, Valeria Valente, «Asìa scarica sui cittadini le proprie responsabilità».