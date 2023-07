Digitale, la Cisl: sì ai cambiamenti ma salvaguardare l'occupazione

Salvaguardare la buona occupazione, quella che dice no al precariato e che tiene dentro giovani e donne. Dovrebbe essere questo lo scenario alla fine dei processi di transizione energetica e digitale. Lo ha affermato Nicola Milana, segretario generale della Cisl Reti nazionale, la categoria della Cisl che accorpa sia le aziende elettriche che delle telecomunicazioni, chiudendo il convegno “Transizione energetica e Digital Divide. Quali occasioni ed opportunità per collegare economia di mercato e coesione sociale” organizzato dalla Cisl Reti Campania con la partecipazione, tra gli altri ,dei segretari di categoria della Campania Vincenzo Frattino, Salvatore Capone (Fistel), Umberto Guarino (Flaei).

L’innovazione come fattore di crescita del lavoro e dei processi di inclusione sociale, quindi, se si procede con la «formazione continua dei lavoratori, soprattutto quelli fuoriusciti dal mercato del lavoro, l’addestramento e incrementando l’occupazione di donne così come previsto dal piano nazionale di ripresa e resilienza». «Il nostro territorio ha grandi potenzialità per affrontare le sfide in atto. La digitalizzazione gioca un ruolo decisivo per accorciare il divario nord-sud e creare lavoro. Anche perché quasi la metà dei fondi del Pnrr per connettività a banda ultralarga è destinato al Meridione. E’ una sfida che possiamo vincere con un patto forte tra aziende, sindacati ed istituzioni e mirando ad obiettivi possibili senza farli declassare» ha affermato la segretaria generale della Cisl Campania, Doriana Buonavita. «Ed in questa fase strategica dovrà essere anche il ruolo del sindacato, che attraverso la contrattazione potrà agevolare la gestione dei processi, con un’attenzione particolare alle ricadute sui lavoratori e le lavoratrici».

Soprattutto nel campo delle telecomunicazioni dove sono a rischio 200mila persone dell’indotto tra diretti ed indiretti occorre che le «possibilità offerte dai processi di digitalizzazione vengano sfruttate appieno a cominciare dalla formazione che significa più investimenti e quindi maggiore partecipazione del Governo nell’indirizzare le risorse» sostiene il segretario generale della Fistel nazionale Alessandro Faraoni. «La filiera delle Tlc è in forte sofferenza e necessita di un piano di intervento strutturale da parte del Governo e che non guardi a soluzioni tampone».

Faraoni ha poi sottolineato anche la situazione di precarietà che vivono molti call center soprattutto nelle regioni del Sud e in Campania e per i quali «occorre un tavolo specifico che guardi ad un contratto nazionale delle tlc.

Se continuiamo così con la perdita di un miliardo all’anno per le aziende del ramo il rischio è una deflagrazione sociale forte». Di una rete trasversale per portare avanti i progetti innovativi sul territorio campano ha parlato anche l’assessore al Lavoro e alle Attività produttive della Giunta Regione Campania, Antonio Marchiello. «Stiamo lavorando con le zes agendo sulla semplificazione e sulla sburocratizzazione per favorire nuovi insediamenti in modo da rilanciare la nostra economia cogliendo tutte le opportunità offerte dai fondi europei, così come dal 2016 stiamo lavorando sulla banda larga con lo stanziamento di 160 milioni di euro per far sì che nel 2025 anche le zone rurali agricole possano usufruire di Internet».