Martedì 15 Gennaio 2019

Una quindicina di treni soppressi, una mattinata di disagi ed il ritorno alla normalità soltanto nella serata. Una giornata difficile per chi ha scelto la Circumvesuviana per spostarsi dalla provincia al capoluogo: ad essere penalizzate soprattutto le linee per Ottaviano e quella per Baiano che attraversa tutto il comprensorio nolano.CANCELLAZIONICorse cancellate, ritardi e banchine super affollate, perché i treni che passavano venivano presi d'assalto da pendolari e studenti. Migliaia di viaggiatori che hanno dovuto arrangiarsi alla meno peggio. Motivo del calvario: la mancanza di materiale rotabile e l'inadeguatezza dei mezzi in circolazione, molti dei quali hanno causato problemi già nei giorni passati. Ieri mattina i treni a disposizione erano 57: un numero appena sufficiente a garantire il servizio. Ci sarebbe bisogno, infatti, di oltre 60 treni. Con l'attuale stato di precarietà, infatti, un treno arriva al terminal di Porta Nolana e subito riparte: se si guasta, quindi, crea grosse difficoltà in mancanza di alternative.LE PROVEI MetroStar, i treni di ultima generazione rimessi in sesto dopo una serie di polemiche, stanno garantendo un servizio dignitoso, ma i vagoni più vecchi spesso si rompono. La pioggia, poi, ha fatto il resto. All'interno dei convogli si sono verificate delle perdite d'acqua ed è stato necessario cancellare la corsa per evitare che piovesse sui viaggiatori. Il primo treno soppresso è stato quello delle 6,51 in partenza da Napoli verso Sarno, linea per Ottaviano. Ad essere tagliata fuori, dunque, è stata tutta la zona vesuviana. Passano meno di due ore e viene cancellato anche quello delle 8,32 da Baiano verso Napoli, che attraversa Nola e tutti i comuni vicini. Si tratta dei cosiddetti treni di prima manutenzione, cioè lasciati in deposito la sera prima e pronti a partire di prima mattina. Le condizioni meteo però hanno indotto il personale a scartarli, dopo le prove in deposito. Intorno alle 12 vengono cancellate altre corse: ancora per Baiano e Ottaviano e anche per Poggiomarino. Nel pomeriggio, verso le 16,30, tocca a due treni da San Giorgio a Cremano diretti ad Acerra. L'ultimo è quello delle 19,19 in partenza da Napoli e diretto a Sarno. Alla fine saranno 16 le corse tagliate. A salvarsi solo la linea per Sorrento, se si fa eccezione per qualche ritardo. In officina, comunque, c'è stato un super lavoro: per oggi i tecnici Eav contano di rimettere a posto la maggior parte dei treni, ripristinando la normalità. Nei giorni scorsi pure si erano verificati disagi per i continui guasti ai treni lungo le linee. Lo scorso giovedì un convoglio si è fermato per un'avaria a San Giuseppe Vesuviano, bloccando l'intera tratta per oltre un'ora. Si attende, comunque, l'arrivo di nuovi treni: una boccata di ossigeno dovrebbe arrivare dal revamping, la ristrutturazione dei treni. In Circumvesuviana sono attesi 37 treni revampizzati, oltre ai 23 nuovi che saranno acquistati dalla Regione, per i quali c'è già il bando di gara.