«Io, dimessa con una piaga che nessuno ha notato»

Domenica 16 Giugno 2019, 14:04

L'intervento al femore era perfettamente riuscito. Durante la degenza, però, l'anziana aveva cominciato ad accusare dolori violenti e insopportabili bruciori al fondoschiena. Ciononostante era stata dimessa, pronta ad affrontare il programma riabilitativo stilato dai medici. Poi, una volta tornata a casa, l'incredibile scoperta: sui glutei si era creata una piaga da decubito enorme, di cui non c'era traccia nemmeno nella scheda di valutazione delle condizioni della paziente. Protagonista della vicenda è una 94enne di Meta per la quale il Tribunale per i diritti del malato ha appena presentato un reclamo ai vertici dell'Asl Napoli 3 Sud, invocando «provvedimenti immediati in modo tale da evitare sofferenze assurde e atroci ai pazienti». L'Asl ha avviato accertamenti.