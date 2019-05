Un dipendente EAVBUS in servizio al deposito di Agnano, sorpreso con taniche di benzina, illecitamente prelevate, è stato tratto in arresto dagli agenti del Commissariato di Polizia di Bagnoli. Rinvenute all'interno dell'auto del dipendente, fermato fuori dal deposito a fine turno, sei latte, per un totale di 150 litri di gasolio. Lo rende noto il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio. I controlli erano scattati in seguito a segnalazioni alla direzione Eav circa furti di carburante presso la sede di Agnano. L'operazione è stata condotta in sinergia dagli uomini del servizio sicurezza di Eav e dalle forze dell'ordine. L'uomo è stato processato per direttissima. È stato sospeso dal servizio con sospensione anche dello stipendio. Ora rischia il licenziamento. La direzione EAV ha informato che si costituirà in giudizio per i danni subiti. «Sono indignato per il comportamento di questo dipendente infedele». Questo il primo commento del presidente EAV, Umberto De Gregorio. «Le accuse sono gravissime e se confermate porteranno a conseguenze estreme. Nessuna comprensione è possibile a tutela della dignità della stragrande maggioranza dei dipendenti Eav, che lavorano con impegno e serietà. Se c'è ancora qualche furbetto o delinquente che dir si voglia, lo beccheremo. Ci sono decine di migliaia di giovani che aspirano ad un posto di lavoro. Non accontentarsi dello stipendio e rubare è da vermi schifosi» - ha concluso De Gregorio.

Venerdì 10 Maggio 2019, 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA