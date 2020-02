Un solo dipendente alla Municipalità di Stella San Carlo all’Arena, uno in pensione e un altro ancora trasferito. Da lunedì c’è il rischio paralisi per circa 100mila cittadini. Il disservizio si profila per la sede di via Lieti a Capodimonte, dove da ieri uno dei due impiegati che in questi mesi si occupavano del disbrigo per le pratiche di cambio di residenza, è andato in pensione.



«Tutti sapevano la data di pensionamento da 6 mesi - tuona Gennaro Acampora, consigliere del PD - l'altro dipendente è stato trasferito dal Comune all'Anagrafe centrale, senza alcuna sostituzione di personale già formato e senza dare il tempo di formare qualche altra risorsa. Una decisione che viene fatta dall'alto, discriminando un territorio». Alla notizia del possibile disagio molti cittadini, sia italiani che stranieri, sono preoccupati che le loro pratiche possano rimanere bloccate.



«Venerdì si doveva svolgere una riunione per cercare di trovare soluzioni tampone, da parte di funzionari, e dirigenti della Municipalità - spiega Aacampora - che in questa situazione sono abbandonati a loro stessi. Per martedì ho convocato una commissione trasparenza, perché utilizzare soluzioni tampone serve a poco, così si penalizzano 100mila persone e ancora di più un ufficio che già funziona molto male a danno dei cittadini».



La soluzione per l'esponente del PD è la convocazione di un Consiglio di Municipalità, «dove ci sia la presenza dell'assessore al personale del Comune e del capo di gabinetto Attilio Auricchio».