Covid, dipendenti positivi, chiude l'Anagrafe a Mugnano. Due morti a Qualiano

Due dipendenti comunali di Mugnano positivi all'ultimo tampone disposto dall'amministrazione cittadina: chiuso l'ufficio Anagrafe di via Napoli. Le operazioni di sanificazione dei locali sono state già avviate.

"L'ufficio Anagrafe - spiega il sindaco Luigi Sarnataro - resterà chiuso per tutta la giornata per una sanificazione straordinaria dei locali. Notizie non positive giungono, inoltre, dal limitrofo comune di Qualiano, dove il primo cittadino, Raffaele De Leonardis, ha comunicato il decesso (nell'arco di 24 ore) per Covid-19 di due cittadini.