Domenica 6 Ottobre 2019, 10:21 - Ultimo aggiornamento: 06-10-2019 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Pompei la preghiera è social:il Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario si è adeguato alle nuove tecnologie ed esorta i giovani alla preghiera utilizzando gli iPhone. Da ogni angolo più nascosto del mondo è possibile seguire, in diretta, l'evento religioso più atteso dell'anno dal profilo Facebook del Santuario di Pompei.Bartolo Longo definì la Supplica “l’Ora del Mondo” ed è proprio vero. Decine di migliaia di persone saranno a Pompei, oggi, per recitare, a mezzogiorno in punto, l’orazione composta dal Fondatore del Santuario nel 1883. Ma tanti altri si uniranno spiritualmente da ogni angolo della Terra. Quest’anno sarà Monsignor Stefano Russo, Vescovo emerito di Fabriano-Matelica e Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, a presiedere la celebrazione Eucaristica delle 10.30 e a guidare la recita della Supplica.