Durante l'orario di lavoro, all'interno del suo ufficio, si esibiva in spogliarelli e pose hard davanti a una webcam. Uno show al quale, in alcune circostanze, partecipavano persino alcuni suoi colleghi. Una storia ai limiti della realtà che arriva dagli uffici del Comune di Ercolano. A raccontarla sono le immagini del servizio di «Striscia la Notizia» andate in onda lunedì sera.

