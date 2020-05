Direzione Mattino, forum su fase due e trasporti live con De Gregorio e Ascierto

L'Italia si è rimessa in moto con oltre 4 milioni di persone di nuovo in circolazione, il sistema di trasporti per la Fase 2 regge con qualche difficoltà nel rispettare i limiti interpersonali di distanza nell'ottica anti-contagio e il governo sta studiando un piano di finanziamenti per aiutare le aziende del trasporto pubblico a risalire la china dopo mesi di stop, caratterizzati dal crollo del traffico passeggeri e, di riflesso, dai mancati incassi. Direzione Mattino mette a confronto le due anime, quella manageriale e quella sanitaria.

Nel salotto virtuale di Claudia Mercurio, così, il direttore Federico Monga intervisterà il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio, e il ricercatore Paolo Ascierto, l'oncologo che sta sperimentando (con successo) il farmaco anti-artrite nella cura del Covid-19. Entrambi risponderanno anche alle domande dei lettori.

Ultimo aggiornamento: 18:17

