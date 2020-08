Disabile sul traghetto per Ischia, ascensore guasto: «Mi sono dovuto arrampicare sulle scale»

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Disabile costretto a percorrere due rampe di scale per salire sulla nave perché l'ascensore non funziona. Un'odissea quella vissuta sabato scorso da, 47 anni, affetto da sclerosi multipla, che stava tornando da Ischia a Pozzuoli. Insieme a moglie e figlio l'uomo aveva prenotato pagando il ticket a prezzo pieno, dato che la compagnia scelta, la Medmar, non prevede agevolazioni per i disabili e spendendo 100 euro per imbarcare due adulti e un minore con l'auto. Ma una volta all'imbarco Luca ha trovato l'amara sorpresa: l'ascensore di bordo era guasto, come gli è stato comunicato al suo arrivo. Un episodio che l'utente, una volta a Napoli, ha subito segnalato a forze dell'ordine e istituzioni a tutela dei diritti dei diversamente abili.«È stato terribile, mi sono sentito non salvaguardato nei miei diritti e di tante altre persone nella mia stessa condizione che avrebbero potuto ritrovarsi in quella situazione»., 47enne e portatore di handicap due giorni fa ha dovuto salire e scendere due rampe di scale per imbarcarsi su una nave Medmar da Ischia Porto a Napoli, impiegando mezz'ora sia salendo che scendendo. «Ma l'assurdo - racconta - è che usando due grucce con grossa difficoltà dopo essere sceso dalla sedia a rotelle, sono stato trattato in malo modo dall'equipaggio». Disabile con invalidità certificata al 100%, Luca si trovava agli imbarchi del traghetto Medmar che, partito da Ischia Porto alle 11.10 di sabato, lo avrebbe portato a Pozzuoli («abito a Napoli centro, ma non c'erano traghetti per quella destinazione»). «Mia moglie aveva acquistato il biglietto il giorno prima per fruire del servizio ascensore. Ma arrivati all'imbarco il giorno dopo mi è stato riferito che l'impianto era guasto». «Nessun membro dell'equipaggio mi ha supportato», rimarca Carreras, che aggiunge: «Non ho potuto ovviamente utilizzare la sedia rotelle. Una situazione non degna di un Paese civile». Una volta salito a bordo Luca ha chiamato i carabinieri: «Mi hanno detto di sporgere denuncia ma non l'ho ancora fatto per le mie difficoltà di deambulazione».: «Il personale ci ha risposto più volte con modi sgarbati, dicendoci mettetevi dove volete, basta che fate presto e l'ascensore è guasto e noi che dobbiamo fare?. Solo un passeggero si è offerto di aiutarci». A raccogliere la denuncia è stato il consigliere regionale dei Verdi-Europa Francesco Emilio Borrelli: «Invieremo una nota alla Regione (visto che la Medmar vi è convenzionata), affinché vengano fatte le dovute verifiche e presi provvedimenti. Non è la prima volta che una persona con disabilità ci segnala simili problemi con la compagnia. Più volte abbiamo segnalato che il parco traghetti è molto vecchio e non adeguato alle esigenze dei disabili», conclude. Dal canto suo la Medmar fa sapere che: «Nè il comandante, né il nostromo e né il personale di terra sa nulla dell'accaduto. È vero che l'ascensore non funziona, ma in circa 4 anni è la prima volta che accade su quella nave. Ci scusiamo con l'utente se si è verificato quanto dice, ma faremo le opportune verifiche ed abbiamo già avviato indagini interne per individuare eventuali responsabilità».