Disagi alle Poste alla periferia di Napoli, fila indiana nel cortile

Sembra senza soluzione la situazione già più volte segnalata all'ufficio postale di Bagnoli, periferia di Napoli, a due passi dal mare. Gli utenti sono in fila indiana, ogni giorno, quando c'è il sole e quando piove, per evitare assembramenti all'interno. Solo una volta entrati è infatti possibile prendere il numero per accedere allo sportello. Perché non installare lo stesso sistema anche all'esterno? Consentirebbe ai cittadini di evitare code che durano anche ore, un piccolo e grande segno di attenzione