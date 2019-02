Sabato 23 Febbraio 2019, 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZUOLI. È tornata regolare alle ore 16,50 la circolazione ferroviaria fra Pozzuoli-Solfatara e Giugliano, sulla linea Villa Literno – Napoli San Giovanni Barra, sospesa dalle ore 12,45, e poi parzialmente riattivata alle 12,50 per accertamenti dei tecnici della Rete Ferroviaria Italiana per i danni dovuti al forte vento. I convogli in viaggio hanno subìto ritardi fino a 25 minuti, mentre, due regionali sono stati cancellati e uno limitato nel percorso.