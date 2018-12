Martedì 18 Dicembre 2018, 21:12

NAPOLI. La circolazione ferroviaria sulla linea da Villa Literno e Napoli Mergellina dalle ore 18 di questa sera è stata rallentata per un problema tecnico ad un treno passeggeri regionale fermo alla stazione di Piazza Leopardi. Problema che ha creato disagi ai pendolari da quell'ora in transito. I convogli in viaggio hanno registrato ritardi fino a 50 minuti, mentre, ben dieci regionali sono stati cancellati. I tecnici della Rete Ferroviaria Italiana hanno effettuato, poi, le operazioni di recupero del treno fermo alla stazione di Piazza Leopardi. La circolazione dopo le ore 19 è tornata, poi, via via progressivamente alla normalità.