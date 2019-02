Disastro Collana, inchiesta al via: sfilano i testimoni davanti al pm

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 8 Febbraio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riflettori sul contratto tra la Regione Campania e la società che si è aggiudicata la gestione dello stadio Collana, mentre è stata acquisita la voce dei primi testimoni. Caso Collana, lo stadio del Vomero da anni in attesa di rilancio, c'è l'inchiesta. Una vicenda entrata in un fascicolo giudiziario, con la decisione della Procura di Napoli di dare vita a un'indagine penale. In poche settimane, si è passati dallo strepito mediatico, con manifestazioni all'esterno del complesso sportivo, ad una serie di passaggi istruttori che non sono passati inosservati. Sono state ascoltate come persone informate dei fatti il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e altri esponenti dello stesso partito, vale a dire Nasti e Gaudini, per dare inizio a una serie di verifiche mirate. Al lavoro i carabinieri della compagnia Vomero, si muovono su delega della Procura di Napoli. Un fascicolo aperto dalla seconda sezione, pool di inquirenti che si occupa di reati contro la pubblica amministrazione sotto il diretto coordinamento del procuratore Gianni Melillo. Ipotesi di abuso d'ufficio, anche se siamo lontani da un'ipotesi di reato, in un'inchiesta che al momento non vede soggetti iscritti nel registro degli indagati. Qual è il punto? Cosa spinge la Procura ad acquisire atti e a sentire testimoni?