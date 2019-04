Una discarica abusiva nel piazzale dell'azienda di stoccaggio dei rifiuti: tre denunce

Venerdì 12 Aprile 2019, 14:25

I carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale e della stazione carabinieri forestali di Roccarainola hanno ispezionato l’area in uso a una ditta di trattamento e stoccaggio rifiuti e trasformata in una discarica di carta, scarti edili, rifiuti ferrosi e elettrodomestici senza l'autorizzazione per lo stoccaggio di rifiuti speciali.Sono stati quindi denunciati per stoccaggio illecito di rifiuti speciali il legale rappresentante, 42 anni, e l’amministratore unico e l’autista dell’autocarro, 54 e 45 anni, entrambi di Caivano.