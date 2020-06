Discarica abusiva dove c'era l'«isola», neppure la telecamera ferma i rifiuti

Rifiuti, l'inciviltà non conosce tregua. Neppure le telecamere della videosorveglianza scoraggiano gli sversamenti abusivi. E se la quarantena aveva concesso una pausa, la ripartenza ha dato i via libera. Il sindaco Marco Del Prete ha consegnato le immagini del sistema di videocontrollo di via Rosario ai carabinieri. Proprio dove è attesa da due anni l'apertura dell'isola ecologica. Neppure il tempo di rimuovere i rifiuti ed ecco che 24 ore dopo, un altro sversamento abusivo viene immortalato dagli obiettivi. Le targhe del triciclo e dell'auto, riprese nei due episodi, sono ben visibili: le immagini sono state consegnate dal sindaco al comandante dei carabinieri, Marcello Montinaro. «Avevo appena pubblicato il primo video dimostrazione di inciviltà che mi lascia senza parole - e relativa denuncia, che già qualcun altro era lì ad insozzare» confessa il sindaco che minaccia: «Tolleranza zero verso questi comportamenti incivili e non curanti della comunità» , e lancia un appello a segnalare eventuali episodi di cui si è testimoni.

Non è però solo via Rosario nel mirino degli sversamenti. In diverse altre strade di periferia vengono segnalati episodi di inciviltà. Si tratta per lo più di rifiuti ingombranti. «L'isola ecologica chiusa non legittima questi comportamenti» aggiunge Del Prete che annuncia che entro poche settimane il servizio dovrebbe essere riattivato. L'isola ecologica, chiusa dopo il passaggio di consegne alla ditta aggiudicataria dell'appalto, venne sottoposta ad adeguamenti normativi. Interventi che hanno offerto l'occasione anche per rendere l'area vivibile, per altro a costo zero per il comune, visto che sono stati realizzati con un bando della Città Metropolitana per il risanamento ambientale. Infatti i lavori hanno consentito un miglioramento tecnologico oltre la realizzazione di nuovi box, sistemi di pesa, videosorveglianza, impianti antincendio ma soprattutto la messa a dimora di numerosi alberi, impermeabilizzazione per evitare la dispersione di percolato nel terreno, raccolta e controllo delle acque reflue, dissipatore e dissabbiatore per trattenere le impurità, comprese polveri sottili.

Due anni. Troppi per i cittadini. Anche se a febbraio scorso il comune era corso ai ripari con un isola ecologica itinerante. «Ci sono stati rallentamenti per la pandemia, altrimenti l'isola ecologica sarebbe già attiva, contiamo di metterla in funzione entro luglio: un'area dominata dal verde e con strutture all'avanguardia che non solo consentirà di ridurre l'impatto dei rifiuti ma che sarà anche luogo dove, insieme alle scuole ed alle associazioni, creeremo momenti di confronto e formazione» conclude il primo cittadino. Michele Granata consigliere di minoranza, e sottolinea come i frattesi lamentino «la presenza di rifiuti di ogni tipo, non solo nelle periferie ma anche nelle strade del centro storico: nella conferenza dei capigruppo abbiamo sottoposto il problema». Luigi Costanzo di LiberiAmo Fratta, impegnato nel contrasto alla Terra dei fuochi «è necessario mettere insieme le forze, superando qualche incomprensione. È un brutto segnale quando si percepisce che qualcosa non va tra un'amministrazione e la propria polizia municipale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA