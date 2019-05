Venerdì 17 Maggio 2019, 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel corso dell’attività di monitoraggio per prevenire e reprimere reati ambientali i carabinieri della stazione forestale di Roccarainola hanno scoperto e sequestrato un’area di 5.500 metri quadrati adibita a discarica abusiva in via San Francesco a Poggiomarino.Vi erano stoccati abusivamente rifiuti speciali pericolosi quali motori, batterie, guaine bituminose e fusti di olii lubrificanti il cui contenuto era stato sversato sul terreno. I carabinieri hanno inoltre denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti il proprietario del terreno, un 45enne.