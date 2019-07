Sabato 13 Luglio 2019, 10:22

Bisogna essere fortunati e preparati al peggio una volta arrivati alla Metro di Bagnoli. Il marciapiede su via Sibilla è una grande discarica che costringe tutti a farsi largo tra i rifiuti. Gli scivoli per disabili sono off-limits e lo spazio a disposizione dei pedoni è sempre più limitato. Una situazione difficile e degradata a poca distanza dal centro e dagli impianti sportivi delle universiadi.«La raccolta porta a porta c’è da tempo in questo quartiere – commenta l’assessore al welfare della X Municipalità Costanza Boccardi – ma non è sufficiente. Il problema si ripete continuamente. Viene fatta la pulizia straordinaria e la sera i sacchetti sono di nuovo in strada. Bisogna agire in maniera rapida e risolutiva».Proprio per questo motivo, dalla municipalità è stato deciso di installare un sistema di videosorveglianza che tenga sotto controllo la zona. Ma non basta. Per risolvere la situazione è stato richiesto l’aiuto dei cittadini.«Bisogna segnalare ogni giorno – afferma il presidente della commissione ambiente Maurizio Molinaro – e devono collaborare tutti. Ci sono stati presidi in queste zone e sono state elevate contravvenzioni, ma gli sversamenti non si fermano. Ora coopereremo con Asia e con i residenti per monitorare l’area. E’ l’unica strada per tutelare e salvaguardare il quartiere di Bagnoli».