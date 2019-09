Giovedì 19 Settembre 2019, 13:38

Materiali edili, ferraglie, mobilio e vernici. C’è di tutto nella discarica a cielo aperto a due passi dal centro sportivo di via Romolo e Remo. Una strada, tra la Loggeta ed il Rione Traiano, adoperata da tempo come sversatoio abusivo dai pirati dei rifiuti. Una via di passaggio in cui gli scarichi avvengono ad ogni ora del giorno e della notte e dove l’invasione di blatte e roditori mette in allarme i residenti.«Non è facile vivere con una discarica a due passi da casa – affermano in strada – e che “cresce” ogni giorno. Ai margini di una strada che è terra di nessuno in un quartiere difficile come il nostro. Dove i controlli non ci sono ed ognuno è libero di fare ciò che vuole. In estate poi, le cose diventano anche peggiori. I miasmi sono continui ed attirano topi ed insetti che ci entrano in casa. Ormai siamo arrivati al limite e non sappiamo più a chi rivolgerci».L’ultima richiesta d’intervento, risale a pochi giorni fa ed è stata inviata formalmente al Comune, all’Asia ed al nucleo ambientale della Polizia Locale, dal consigliere della IX Municipalità Pasquale Strazzullo.«Le condizioni igienico sanitarie sono al limite e va fatta una bonifica. Questa strada deve essere vigilata costantemente con uomini e mezzi. Sarebbe necessario avere anche le telecamere per controllare l’area in maniera efficace e continuativa. Gli abitanti del rione Traiano e della Loggetta meritano le stesse attenzioni di tutti gli altri napoletani».